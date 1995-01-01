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    L’Equipe: Икарди пропустит матч ЛЧ с «РБ Лейпциг» из-за расставания с женой

    Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

    По информации L’Equipe, футболист пропустит игру по семейным обстоятельствам.

    Тренерский штаб парижан рассчитывал на нападающего сегодня вечером, однако тот попросил паузу после расставания с супругой Вандой Нарой.

    • «ПСЖ» примет «РБ Лейпциг» в 22:00 мск.
    • Жена Икарди обвинила игрока в измене.
    • После этого аргентинец пропустил тренировку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2752

      tarasofka 1 час назад

      ну развёлся - и развёлся. чего воду-то мутить. карьера короткая - матч сыграть важно, а потом уже с ней утрясать, какое имущество она хочет заполучить, и что откусить. хотя, согласно той же википедии, бабища непростая. трое детей от макси лопеса из фк москва. потом перебежала к молодому икарди, там ещё родила, затем вообще стала его агентом. хладнокровная расчётливая с_цука, если так посудить. никому не пожелаю такую повстречать, даже спартачам.

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