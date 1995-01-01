L’Equipe: Икарди пропустит матч ЛЧ с «РБ Лейпциг» из-за расставания с женой

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

По информации L’Equipe, футболист пропустит игру по семейным обстоятельствам.

Тренерский штаб парижан рассчитывал на нападающего сегодня вечером, однако тот попросил паузу после расставания с супругой Вандой Нарой.