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  • Барриос: «Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт с «Зенитом»

Барриос: «Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт с «Зенитом»

19 октября 2021, 18:31
9

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал продление соглашения с клубом.

– Вильмар, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2026 года, поздравляем! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Спасибо! Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

– В прессе ходили разные слухи о вашем будущем, но в итоге вы продлили соглашение с сине-бело-голубыми. Ваша главная мотивация на ближайшие несколько лет?

– Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача – показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде.

Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом.

– Как вы себя ощущаете в Санкт-Петербурге в целом?

– Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы – все это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!

  • Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
  • Он провел 92 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1634657892
Вильмар - наш человек!
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Валерий1965
1634659296
И ты лучший!)))
Ответить
ySS
1634659778
Скок насыпали, что ни секунды не сомневался?) А то интерес со стороны приличных команд приписывали...)
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Fusballer
1634662106
Завтра покажи всё, на что способен в матче с Юве!
Ответить
Ганнибал Лектор
1634664921
Успехов тебе, Вильмар в сбг цветах!
Ответить
ilichkadr
1634666630
Вильмар молодца! Это тот игрок, который с первых минут игры за Зенит стал его неотъемлемой частью. Нет слов, умница во всех отношениях. Это дорогого стоит.
Ответить
Кронштадт65
1634669145
КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
житель СПб
1634675048
Отлично! Очень полезный игрок! И когда так предан клубу (так говорят и делают не все) - это очень хорошо.
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