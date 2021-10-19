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    Барриос: «Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал продление соглашения с клубом.

    – Вильмар, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2026 года, поздравляем! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

    – Спасибо! Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

    – В прессе ходили разные слухи о вашем будущем, но в итоге вы продлили соглашение с сине-бело-голубыми. Ваша главная мотивация на ближайшие несколько лет?

    – Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача – показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде.

    Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом.

    – Как вы себя ощущаете в Санкт-Петербурге в целом?

    – Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы – все это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь.

    Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!

    • Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • Он провел 92 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7966

      Fusballer 38 минут назад

      Завтра покажи всё, на что способен в матче с Юве!

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      Рейтинг: +3001

      ySS 1 час назад

      Скок насыпали, что ни секунды не сомневался?)
      А то интерес со стороны приличных команд приписывали...)

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      Рейтинг: +1899

      Валерий1965 1 час назад

      И ты лучший!)))

      0
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      Рейтинг: +661

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      От таких миллионов грех отказываться.

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      Рейтинг: +10026

      Вомбат > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Миллионы Барриоса гораздо меньше тех, которые зарабатывает среднестатический защитник какого-нибудь Вест Хэма или Кристал Пэлас, не говоря уж о, Арсенале, где Джака на позиции опорника получает в 3 раза больше, чем Барриос, а играет в 3 раза хуже.

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      Рейтинг: +3947

      Semenycch 1 час назад

      Любовь и поддержка болельщиков рождается из поведения, самоотдачи, профессионализма , нравственности футболиста. Пока ты отдаешь всего себя Зениту, Питерские болельщики не обойдут тебя уважением и поддержкой!

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      Рейтинг: +13733

      paracetamol 1 час назад

      Вильмар - наш человек!

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      Рейтинг: +661

      БОМЖАРНИК > paracetamol 1 час назад

      А когда бежать будет ( а это будет скоро) будете грязью поливать как всегда))))

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