Барриос: «Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал продление соглашения с клубом.

– Вильмар, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2026 года, поздравляем! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Спасибо! Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

– В прессе ходили разные слухи о вашем будущем, но в итоге вы продлили соглашение с сине-бело-голубыми. Ваша главная мотивация на ближайшие несколько лет?

– Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача – показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде.

Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом.

– Как вы себя ощущаете в Санкт-Петербурге в целом?

– Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы – все это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за невероятную поддержку и любовь, которую чувствую от них с самых первых дней. Вы лучшие!