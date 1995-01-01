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    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Матч Кубка России «Металлург» – ЦСКА перенесен на 26 октября

    РФС объявил об изменении даты игры третьего тура группового этапа Кубка России между липецким «Металлургом» и ЦСКА.

    Принято решение перенести матч на вторник, 26 октября. Причины не указаны.

    • Базовые даты 3-го тура Кубка России – 27 и 28 октября.
    • ЦСКА и «Металлург» выступают в группе 10.
    • Обе команды ранее обыграли ижевский «Зенит» и в очной встрече определят победителя группы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Мутит воду Гинер не по детски!
      Там в двух играх РПЛ пенальти не дали в сторону стойла,тут перенос((( Странно все это.

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