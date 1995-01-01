Матч Кубка России «Металлург» – ЦСКА перенесен на 26 октября

Мутит воду Гинер не по детски!
Там в двух играх РПЛ пенальти не дали в сторону стойла,тут перенос((( Странно все это.
РФС объявил об изменении даты игры третьего тура группового этапа Кубка России между липецким «Металлургом» и ЦСКА.
Принято решение перенести матч на вторник, 26 октября. Причины не указаны.
- Базовые даты 3-го тура Кубка России – 27 и 28 октября.
- ЦСКА и «Металлург» выступают в группе 10.
- Обе команды ранее обыграли ижевский «Зенит» и в очной встрече определят победителя группы.