Экс пресс-атташе «Анжи»: «Хабиб был близок к тому, чтобы спасти клуб. Он почти привeл арабских инвесторов»

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что дагестанские боец ММА Хабиб Нурмагомедов мог помочь команде избавиться от долгов в 2019 году.

«Я точно знаю, что Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти «Анжи». Пару лет назад он практически нашeл решение вопроса. Нурмагомедов почти привeл в клуб арабских инвесторов. Из-за определeнных причин в последний момент всe сорвалось. Эти причины от него не зависели.

Потом он бросил это дело, потому что бессмысленно. Сейчас, кстати, он стал поддерживать махачкалинский «Легион».

С одной стороны, мне это не очень понятно, с другой – я понимаю, что основания были. После той истории его пути с «Анжи» разошлись. После этого он выбрал «Легион», потому что с ним общается Шамиль Лахиялов.

Хабиб им слегка помогает медийно — но, естественно, не так, как хотел помочь «Анжи», – сказал Расулов.