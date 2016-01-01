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    Экс пресс-атташе «Анжи»: «Хабиб был близок к тому, чтобы спасти клуб. Он почти привeл арабских инвесторов»

    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что дагестанские боец ММА Хабиб Нурмагомедов мог помочь команде избавиться от долгов в 2019 году.

    «Я точно знаю, что Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти «Анжи». Пару лет назад он практически нашeл решение вопроса. Нурмагомедов почти привeл в клуб арабских инвесторов. Из-за определeнных причин в последний момент всe сорвалось. Эти причины от него не зависели.

    Потом он бросил это дело, потому что бессмысленно. Сейчас, кстати, он стал поддерживать махачкалинский «Легион».

    С одной стороны, мне это не очень понятно, с другой – я понимаю, что основания были. После той истории его пути с «Анжи» разошлись. После этого он выбрал «Легион», потому что с ним общается Шамиль Лахиялов.

    Хабиб им слегка помогает медийно — но, естественно, не так, как хотел помочь «Анжи», – сказал Расулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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