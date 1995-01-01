«Как говорил классик Смолов, это изи катка!» РПЛ поздравила Spirit с победой на ЧМ по Dota 2

я за киберспортом вообще не слежу (как и 99% здесь присутствующих) - но прочитал, что результат будет пересмотрен, т.к. наши куда-то там ворвались в кабинки к соперникам и навели суеты. китайцам каким-то настучали по рылам, или около того.
РПЛ поздравила российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2.
«Как говорил классик Федор Смолов: «Парни, ноу уоррис, сегодня изи катка!» Вы – топчики!» – написала РПЛ в твиттере.
- The International 10 проходил в Бухаресте.
- За победу Team Spirit получила 18,2 миллиона долларов.
- Каждый член команды получит около 260 миллионов рублей.