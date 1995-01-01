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    «Как говорил классик Смолов, это изи катка!» РПЛ поздравила Spirit с победой на ЧМ по Dota 2

    РПЛ поздравила российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2.

    «Как говорил классик Федор Смолов: «Парни, ноу уоррис, сегодня изи катка!» Вы – топчики!» – написала РПЛ в твиттере.

    • The International 10 проходил в Бухаресте.
    • За победу Team Spirit получила 18,2 миллиона долларов.
    • Каждый член команды получит около 260 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2617

      tarasofka 45 минут назад

      я за киберспортом вообще не слежу (как и 99% здесь присутствующих) - но прочитал, что результат будет пересмотрен, т.к. наши куда-то там ворвались в кабинки к соперникам и навели суеты. китайцам каким-то настучали по рылам, или около того.

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