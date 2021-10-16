Литвинов: «Еще чуть-чуть, и «Спартак» дожал бы «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал исход матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). К 87-й минуте спартаковцы уступали в два мяча.

«Ещe бы чуть-чуть, и дожали «Динамо». Будь чуть больше времени. Можно сказать, что потеряли очки», – считает Литвинов.

«Спартак» идет в РПЛ 7-м.

Ближайший соперник – «Лестер» (20 октября).

«Динамо» опустилось на 3-е место.

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