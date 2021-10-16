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    Литвинов: «Еще чуть-чуть, и «Спартак» дожал бы «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал исход матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). К 87-й минуте спартаковцы уступали в два мяча.

    «Ещe бы чуть-чуть, и дожали «Динамо». Будь чуть больше времени. Можно сказать, что потеряли очки», – считает Литвинов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.10.2021 22:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8688

      playsh 1 час назад

      Ну ты хвальбишка,Литвинов.Правильней было бы сказать - "приобрели очки."
      Но за оптимизм молодец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13694

      paracetamol 1 час назад

      Че это он кулаками размахался после драки, сосунок?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10747

      NewLife 2 часа назад

      Если бы ты не терял мячи, то и дожимать может быть не пришлось бы.

      2
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      Рейтинг: +7914

      Fusballer 2 часа назад

      Какой дожать. В ничью сыграли - и то хорошо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Серёга-Динамовец 2 часа назад

      молодой *******

      3
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      ...
      Рейтинг: +7914

      Fusballer > Серёга-Динамовец 2 часа назад

      Уйми пыл, старикашка.

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