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    Витория – о ничьей с «Динамо»: «Главное – «Спартак» показал характер»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). К 87-й минуте спартаковцы уступали в два мяча.

    «Это была сложная игра, мы не всегда были хороши в тех моментах, в которых хотели, но главное – мы показали характер. «Динамо» достойный и сложный соперник, и мы заслужили эту ничью.

    Мы ищем новые решения. У нас не было многих игроков сегодня, играть было тяжелее. Плюс были трудности, два пропущенных мяча. Наши замены внесли в игру новую жизнь, что позволило нам сыграть вничью», – сказал Витория.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.10.2021 22:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8688

      playsh 1 час назад

      Хоть очко в копилку,весной не лишним будет.А игру ставить надо,да из аренды боевых ребят вытаскивать пора.Удачи,экипаж.

      1
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      Рейтинг: +7914

      Fusballer 2 часа назад

      Характер хорошо, но не главное. Где игра, Руй?

      1
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      Рейтинг: +28971

      VVM1964 > Fusballer 1 час назад

      Да какая игра ? Нам бы сейчас ( с тем составом , что с трудом на игру набираем ) - " день простоять , да ночь продержаться " ! (

      2
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      Рейтинг: +10747

      NewLife 3 часа назад

      Характер - хорошо, ну а где игра. Почему Игнатов выходит только в конце игры? Почему играют Айртон и Литвинов, проигрывающие единоборства и отдающие мяч сопернику ?

      3
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      Рейтинг: +28971

      VVM1964 > NewLife 2 часа назад

      Согласен , при всей ограниченности обоймы игроков , не очень понятно замусоливание Игнатова на лавке , но к сожалению он может заменить только одного игрока на поле , а больше замен нет (((

      3
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      Рейтинг: +10747

      NewLife > VVM1964 1 час назад

      Хоть и не блистал, зачем тогда Глушенков в аренде ?

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