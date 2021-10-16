Витория – о ничьей с «Динамо»: «Главное – «Спартак» показал характер»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). К 87-й минуте спартаковцы уступали в два мяча.

«Это была сложная игра, мы не всегда были хороши в тех моментах, в которых хотели, но главное – мы показали характер. «Динамо» достойный и сложный соперник, и мы заслужили эту ничью.

Мы ищем новые решения. У нас не было многих игроков сегодня, играть было тяжелее. Плюс были трудности, два пропущенных мяча. Наши замены внесли в игру новую жизнь, что позволило нам сыграть вничью», – сказал Витория.