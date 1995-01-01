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    Сафонов, Дивеев и Джикия стали финалистами премии «Джентльмен года»

    «Комсомольская правда» назвала тройку финалистов премии «Джентльмен года».

    За главный приз поспорят Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Указанные футболисты набрали больше всех голосов в опросе среди болельщиков.

    • Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
    • Победителя из финальной тройки выберет специальное жюри.
    • В 2020 году премию получил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +525

      Sanches65 39 минут назад

      У Сафонова и Девеева ещё молоко на губах не обсохло, рано им ещё.

      0
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      Рейтинг: +13687

      paracetamol 50 минут назад

      Джентльмены - костоломы!

      0
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

      Пpогнозы футбольных матчeй bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: -201

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Нихрена се---«Джентльмен года»...Можа за этот приз ишо и бабло дають ? )))

      0
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      Рейтинг: +3252

      Axe111 2 часа назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +6400

      серега кашин 4 часа назад

      однозначно джикия

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