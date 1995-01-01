Сафонов, Дивеев и Джикия стали финалистами премии «Джентльмен года»

У Сафонова и Девеева ещё молоко на губах не обсохло, рано им ещё.
«Комсомольская правда» назвала тройку финалистов премии «Джентльмен года».
За главный приз поспорят Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»).
Указанные футболисты набрали больше всех голосов в опросе среди болельщиков.
- Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
- Победителя из финальной тройки выберет специальное жюри.
- В 2020 году премию получил защитник ЦСКА Марио Фернандес.