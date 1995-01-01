Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    ESPN: «Барселоне» предложили бесплатно подписать Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может следующим летом оказаться в «Барселоне».

    По информации ESPN, каталонскому клубу поступило предложение подписать 28-летнего футболиста в качестве свободного агента.

    Впрочем, в «Барсе» пока сомневаются в целесообразности трансфера француза из-за размера его зарплаты и финансовых требований агента Мино Райолы.

    • Контракт Погба с «МЮ» истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 7 ассистов в 9 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1010

      Блямба 8 минут назад

      50 тысяч рублей..
      Проживание на благоустроенной базе в экологически чистом районе,рядом метро.
      Трёхразовое питание, полис ДМС,карта "подорожник",игра на крытом стадионе.
      Клуб гарантирует ежегодное участие в ЛЧ и других увлекательных конкурсах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      basil2591 41 минуту назад

      ... верно, вельми вальяжен и ленив.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53121

      portero 47 минут назад

      Погба лениво играет, редкие матчи проводит старательно...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90241
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67836
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru