ESPN: «Барселоне» предложили бесплатно подписать Погба

50 тысяч рублей..
Проживание на благоустроенной базе в экологически чистом районе,рядом метро.
Трёхразовое питание, полис ДМС,карта "подорожник",игра на крытом стадионе.
Клуб гарантирует ежегодное участие в ЛЧ и других увлекательных конкурсах.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может следующим летом оказаться в «Барселоне».
По информации ESPN, каталонскому клубу поступило предложение подписать 28-летнего футболиста в качестве свободного агента.
Впрочем, в «Барсе» пока сомневаются в целесообразности трансфера француза из-за размера его зарплаты и финансовых требований агента Мино Райолы.
- Контракт Погба с «МЮ» истекает в июне 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек сделал 7 ассистов в 9 матчах.