ESPN: «Барселоне» предложили бесплатно подписать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может следующим летом оказаться в «Барселоне».

По информации ESPN, каталонскому клубу поступило предложение подписать 28-летнего футболиста в качестве свободного агента.

Впрочем, в «Барсе» пока сомневаются в целесообразности трансфера француза из-за размера его зарплаты и финансовых требований агента Мино Райолы.