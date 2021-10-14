Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Полный бред, чушь собачья». Агент Хендрикса опроверг желание «Спартака» продать игрока

    Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, опроверг информацию о том, что клуб хочет его продать в зимнее трансферное окно.

    «Это все полный бред, чушь собачья», – сказал Куперен.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • Он провел 7 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29927

      oyabun 29 минут назад

      Этим летом много от кого избавился Спартак. Кого продал, кого в аренду. В итоге играть сейчас некому. Не удивлюсь если и от Хендрикса в итоге избавятся. Решения спартаковского руководства не поддаются логическому объяснению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      d с 1 час назад

      Пpогнозы футбольныx матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10282

      Cleaner 2 часа назад

      «Полный бред, чушь собачья»??? Значит точно продадут!..)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru