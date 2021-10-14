«Полный бред, чушь собачья». Агент Хендрикса опроверг желание «Спартака» продать игрока

Этим летом много от кого избавился Спартак. Кого продал, кого в аренду. В итоге играть сейчас некому. Не удивлюсь если и от Хендрикса в итоге избавятся. Решения спартаковского руководства не поддаются логическому объяснению.
Фулько Ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, опроверг информацию о том, что клуб хочет его продать в зимнее трансферное окно.
«Это все полный бред, чушь собачья», – сказал Куперен.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
- Он провел 7 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.