«Бавария» хочет купить Холанда летом, если уйдет Левандовски

Можно с десяток команд перечислить, куда может перейти Э.Холланд.
Когда писать нечего, начинаются эти вбросы.
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Баварию».
Мюнхенцы собираются купить 21-летнего норвежца в конце сезона, если команду покинет Роберт Левандовски.
Отступные за Холанда – 75 миллионов евро. Еще 30-40 миллионов потребует агент форварда Мино Райола. Также дополнительные комиссионные необходимо будет заплатить отцу футболиста.
- В этом сезоне Бундеслиги Холанд забил 7 голов в 5 матчах.
- Его рыночная цена – 150 млн евро.