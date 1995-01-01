«Бавария» хочет купить Холанда летом, если уйдет Левандовски

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Баварию».

Мюнхенцы собираются купить 21-летнего норвежца в конце сезона, если команду покинет Роберт Левандовски.

Отступные за Холанда – 75 миллионов евро. Еще 30-40 миллионов потребует агент форварда Мино Райола. Также дополнительные комиссионные необходимо будет заплатить отцу футболиста.