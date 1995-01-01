Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Бавария» хочет купить Холанда летом, если уйдет Левандовски

    Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Баварию».

    Мюнхенцы собираются купить 21-летнего норвежца в конце сезона, если команду покинет Роберт Левандовски.

    Отступные за Холанда – 75 миллионов евро. Еще 30-40 миллионов потребует агент форварда Мино Райола. Также дополнительные комиссионные необходимо будет заплатить отцу футболиста.

    • В этом сезоне Бундеслиги Холанд забил 7 голов в 5 матчах.
    • Его рыночная цена – 150 млн евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7994

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Можно с десяток команд перечислить, куда может перейти Э.Холланд.
      Когда писать нечего, начинаются эти вбросы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7744

      Fusballer 53 минуты назад

      О-xyеть агентишка пристроился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      talgatnurzhanov2006 59 минут назад

      В нападении у Баварии играют только игроки БД.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru