Mundo Deportivo: «Барселона» летом собирается подписывать свободных агентов и рассматривает Погба, Рюдигера

«Барселона» планирует ближайшим летом работать на рынке свободных агентов, чтобы не тратиться на игроков. В клубе уже наметили список из нескольких футболистов, которые нужны.

Туда вошли Поль Погба, Антонио Рюдигер, вратарь Андре Онана, Франк Кессье.