Mundo Deportivo: «Барселона» летом собирается подписывать свободных агентов и рассматривает Погба, Рюдигера

Хватит уже о Барсе. Там долгов на десятилетия вперёд.
Подписать Погба обойдётся как тот же Месси, 3/4 бюджета на одного игрока.
«Барселона» планирует ближайшим летом работать на рынке свободных агентов, чтобы не тратиться на игроков. В клубе уже наметили список из нескольких футболистов, которые нужны.
Туда вошли Поль Погба, Антонио Рюдигер, вратарь Андре Онана, Франк Кессье.
- У «Барселоны» есть проблемы с финансами.
- В то же время каталонцы могут купить Эрлинга Холанда.
- «Барселона» сейчас идет в Примере 9-й.