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    Mundo Deportivo: «Барселона» летом собирается подписывать свободных агентов и рассматривает Погба, Рюдигера

    «Барселона» планирует ближайшим летом работать на рынке свободных агентов, чтобы не тратиться на игроков. В клубе уже наметили список из нескольких футболистов, которые нужны.

    Туда вошли Поль Погба, Антонио Рюдигер, вратарь Андре Онана, Франк Кессье.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7971

      Alekxei Z. 28 минут назад

      Хватит уже о Барсе. Там долгов на десятилетия вперёд.
      Подписать Погба обойдётся как тот же Месси, 3/4 бюджета на одного игрока.

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