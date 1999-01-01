ЭСК РФС: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение не назначать пенальти в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар».

В концовке встречи защитник московской команды Игорь Дивеев сыграл рукой.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым .

. За VAR отвечал Василий Казарцев.

Судья Казарцев отстранен до конца года