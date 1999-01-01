ЭСК РФС: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Пишите начистоту. Судья в поле Москалёв, сознательно при очевидной всем игре рукой защитника ЦСКА, в силу своей некомпетентности, не остановил игру и лично на мониторе не убедился в нарушении футбольных правил, что привело к изменению траектории движения мяча. По указке судьи VAR Казарцева, сознательно не назначил пенальти в ворота ЦСКА. Тем самым дал футбольному обществу в России, тему для обвинения обоих судей в коррупционном скандале, по продвижению команды Зенит к очередному чемпионскому званию.
Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение не назначать пенальти в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар».
В концовке встречи защитник московской команды Игорь Дивеев сыграл рукой.
Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
- За VAR отвечал Василий Казарцев.
Судья Казарцев отстранен до конца года