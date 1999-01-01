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    ЭСК РФС: Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

    Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение не назначать пенальти в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА«Краснодар».

    В концовке встречи защитник московской команды Игорь Дивеев сыграл рукой.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

    Судья Казарцев отстранен до конца года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии13
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      Рейтинг: +82

      Storm13 54 минуты назад

      Пишите начистоту. Судья в поле Москалёв, сознательно при очевидной всем игре рукой защитника ЦСКА, в силу своей некомпетентности, не остановил игру и лично на мониторе не убедился в нарушении футбольных правил, что привело к изменению траектории движения мяча. По указке судьи VAR Казарцева, сознательно не назначил пенальти в ворота ЦСКА. Тем самым дал футбольному обществу в России, тему для обвинения обоих судей в коррупционном скандале, по продвижению команды Зенит к очередному чемпионскому званию.

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      Рейтинг: +685

      mama1991 1 час назад

      кстати эта г о в н о комиссия, такие моменты должна онлайн решать, раз судьи инвалиды заряженные, н а х у й ваши признания задним числом? пока такая голова, ногам будет п о х у й....

      1
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      Рейтинг: +52977

      portero > mama1991 31 минуту назад

      Ну согласен, как в хоккее, если судья сомневается, звонят в и он лайн вышестоящие принимают решение...

      0
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      Рейтинг: +685

      mama1991 1 час назад

      чувак понял что в судейкой власть меняется, решил на последок заработать, и на покой....

      0
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      Рейтинг: +1816

      CSKA471 1 час назад

      Зеня, даже так продавливает

      2
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      Рейтинг: +363

      jek718875 1 час назад

      Казарцева так зарядили,что он на всё положил

      6
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      Рейтинг: +21745

      bset 1 час назад

      Это Гинер все купил. Ну или Орешкин - кто там все покупает теперь? На тренере сэкономили, чтобы в судей побольше донатить))

      4
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      Рейтинг: +1059

      Loko_Roma 1 час назад

      Каким надо быть заряженым цска, чтобы очевидный пеналь да и еще с варом не поставить?

      3
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      Рейтинг: +52977

      portero 1 час назад

      Как-то привычно в игре с Москвой и Питером всегда ошибочки в их пользу...

      5
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      Рейтинг: +25528

      пьяныйхоровод > portero 56 минут назад

      А в матчах Ростова с Краснодаром были судейские ошибки или спорные решения ? Если да , то в пользу какого города ?

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      Рейтинг: +83

      Вонючая бомжарня > пьяныйхоровод 42 минуты назад

      Дебил, мля

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      Рейтинг: +52977

      portero > пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Были в пользу Быков только тогда Ростову очки нужнее были, это по соседски ничейки с судейскими косяками, то они нам, то мы им, обломаем движуху наверх...

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      Рейтинг: +25528

      пьяныйхоровод > Вонючая бомжарня 20 минут назад

      Ну наконец то ты представился .

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