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    Агент Миранчука: «Надеюсь, Антон в этом году присоединится к общей группе «Локомотива»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о сроках восстановления своего клиента после частичного разрыва сухожилия.

    «Никто никогда не скажет сроки. Очень важно, чтобы выбранный курс завершился благополучно. После МРТ станет понятно, насколько все будет эффективно.

    Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе. У нас еще ноябрь и часть декабря. Всем бы этого хотелось», – сказал Шпинев.

    • У Миранчука выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
    • Он может пропустить от 2 до 6 месяцев.
    • В текущем сезоне россиянин сделал 1 ассист в 5 матчах.

    «РБ-Спорт»: Антон Миранчук будет лечиться до середины декабря в Германии

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3450

      Черкизовский Кот 4 минуты назад

      Антоха, возвращайся и покажи уровень сезона 2018/19, когда тебя признали лучшим игроком "Локо".

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