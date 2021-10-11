Агент Миранчука: «Надеюсь, Антон в этом году присоединится к общей группе «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о сроках восстановления своего клиента после частичного разрыва сухожилия.

«Никто никогда не скажет сроки. Очень важно, чтобы выбранный курс завершился благополучно. После МРТ станет понятно, насколько все будет эффективно.

Я объективно надеюсь, что в этом году Антон присоединится к общей группе. У нас еще ноябрь и часть декабря. Всем бы этого хотелось», – сказал Шпинев.

У Миранчука выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.

Он может пропустить от 2 до 6 месяцев.

В текущем сезоне россиянин сделал 1 ассист в 5 матчах.

«РБ-Спорт»: Антон Миранчук будет лечиться до середины декабря в Германии