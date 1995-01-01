«РБ-Спорт»: Прядкин покинет все посты в РФС

Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин, объявивший об отставке на прошлой неделе, покинет все посты в РФС.

По информации «РБ-Спорт», Прядкин покинет должности вице-президента организации и председателя комитета профессионального футбола.

Решение об этом должно быть принято на заседании исполкома РФС, которое состоится в конце октября.