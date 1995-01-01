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    «РБ-Спорт»: Прядкин покинет все посты в РФС

    Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин, объявивший об отставке на прошлой неделе, покинет все посты в РФС.

    По информации «РБ-Спорт», Прядкин покинет должности вице-президента организации и председателя комитета профессионального футбола.

    Решение об этом должно быть принято на заседании исполкома РФС, которое состоится в конце октября.

    • Прядкин подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
    • И.о. президента лиги назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13641

      paracetamol 21 минуту назад

      Давно пора. От дураков надо избавляться как от плохих дорог!

      0
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      Рейтинг: +21813

      vladimir-7 1 час назад

      Прядкин расселся на трех стульях и нигде не работал, только числился
      и получал деньги, откровенный бездельник, давно надо было гнать его.

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