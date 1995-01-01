«РБ-Спорт»: Прядкин покинет все посты в РФС

Давно пора. От дураков надо избавляться как от плохих дорог!
Бывший президент РПЛ Сергей Прядкин, объявивший об отставке на прошлой неделе, покинет все посты в РФС.
По информации «РБ-Спорт», Прядкин покинет должности вице-президента организации и председателя комитета профессионального футбола.
Решение об этом должно быть принято на заседании исполкома РФС, которое состоится в конце октября.
- Прядкин подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
- И.о. президента лиги назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.