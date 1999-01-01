Лига наций. Италия победила Бельгию и заняла третье место

Закончился матч за 3-е место в Лиге наций. Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла Бельгию.

Голы в составе победителей забили Николо Барелла и Доменико Берарди. У бельгийцев единственный мяч на счету Шарля Де Кетеларе.

Финальная игра Лиги наций между Испанией и Францией пройдет сегодня. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Лига наций. Матч за 3-е место

Италия – Бельгия – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Барелла, 46; 2:0 – Берарди, 65 (с пенальти); 2:1 – Де Кетеларе, 86.

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