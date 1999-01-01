Лига наций. Италия победила Бельгию и заняла третье место

Мало кто сомневался в победе Италии. Итальянцы провели сбалансированный и качественный матч, мало кто выпадал по ходу игры. Бельгия это прежде всего Азар и Лукаку. Их не было, поэтому бобик и издох.
Закончился матч за 3-е место в Лиге наций. Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла Бельгию.
Голы в составе победителей забили Николо Барелла и Доменико Берарди. У бельгийцев единственный мяч на счету Шарля Де Кетеларе.
Финальная игра Лиги наций между Испанией и Францией пройдет сегодня. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Лига наций. Матч за 3-е место
Голы: 1:0 – Барелла, 46; 2:0 – Берарди, 65 (с пенальти); 2:1 – Де Кетеларе, 86.