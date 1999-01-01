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    Лига наций. Италия победила Бельгию и заняла третье место

    Закончился матч за 3-е место в Лиге наций. Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла Бельгию.

    Голы в составе победителей забили Николо Барелла и Доменико Берарди. У бельгийцев единственный мяч на счету Шарля Де Кетеларе.

    Финальная игра Лиги наций между Испанией и Францией пройдет сегодня. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Лига наций. Матч за 3-е место

    Италия – Бельгия – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Барелла, 46; 2:0 – Берарди, 65 (с пенальти); 2:1 – Де Кетеларе, 86.

    Календарь Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12364

      ilichkadr 48 минут назад

      Мало кто сомневался в победе Италии. Итальянцы провели сбалансированный и качественный матч, мало кто выпадал по ходу игры. Бельгия это прежде всего Азар и Лукаку. Их не было, поэтому бобик и издох.

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      Рейтинг: +46902

      MaxRnD > ilichkadr 26 минут назад

      Больше всех был уверен каркас итальянских ворот, а в частности такие его элементы, как штанги и перекладины

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      Рейтинг: +10964

      житель СПб 58 минут назад

      Смотрел только 2 тайм. Бельгия была и сильнее, и интереснее. Пенальти в ворота Бельгии был поставлен ошибочно, его не было. Три штанги в ударах бельгийцев - тоже сказались. В общем - итальянцам повезло. А под конец они начали свои артистические номера - стали падать и страдать подолгу... Мне они очень понравились на Чемп Европы, но большая команда не должна имитировать пендали и травмы.

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      Рейтинг: +17600

      JTherry 1 час назад

      такой матч достоин финала Лиги Наций, но играть в нем будут другие достойные...! итальянцы разобрались с бельгийцами, еще раз доказав, что "золотой актив" Бельгии так и останется золотым на бумаге... а могли бы претендовать и на большее, кроме высокого рейтинга ФИФА, которого тоже вскоре лишатся...

      2
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      Рейтинг: +2188

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Бельгийцы мощно играют и разочаровывают результатами который раз (( на эту игру не были мотивированы, а Италия дома. Результат закономерен , довольных нет. Все хотели только первое место

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      Рейтинг: +52922

      portero 1 час назад

      Они получат на лимон больше чем команда Бельгии и всё?

      2
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      Рейтинг: +845

      SuperNils 1 час назад

      "Золотое поколение" Бельгии проигрывает всем всё подряд и не выигрывает трофеи, но её упорно ставят на первое место в рейтинге ФИФА.

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      Рейтинг: +14576

      Garrincha58 1 час назад

      Италия лучше смотрелась особенно вратарь пустил бабочку между....

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