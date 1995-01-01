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    Неймар: «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Сделаю все, чтобы его выиграть»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар не уверен, что продолжит международную карьеру после чемпионата мира-2022. Игроку 29 лет.

    «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Не знаю, хватит ли у меня духа дальше заниматься футболом.

    Я сделаю все, чтобы выиграть ЧМ-2022. Это моя самая большая мечта детства», – сказал Неймар.

    • Со сборной Бразилии Неймар в 2016 году взял Олимпиаду.
    • Он выступает за основную сборную с 2010 года.
    • ЧМ-2022 пройдет в Катаре в ноябре-декабре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: -407

      Вот оно чё Михалыч 41 минуту назад

      Не знаю, хватит ли у меня духа дальше заниматься футболом.=====Зато честно.

      0
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      Рейтинг: +195

      D A N I L 1 час назад

      ___Я сделаю все, чтобы выиграть.. ЛЧ, постоянно так говорит боссам ПСЖ!

      0
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      Рейтинг: +398

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Проспись Алкашара!
      Ты не был нормальным футболистом и не станешь им!
      И не выиграть тебе ЧМ и ЛЧ с мешком дырявым)!!
      Обычный игрочикшка,много пиара.
      Дотронуться нельзя,сразу сальто падает крутит в три оборота! Одни панты)!

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      Рейтинг: +13877

      KLIM777 2 часа назад

      так и не стал великим) как был так и остался никем))

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