Неймар: «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Сделаю все, чтобы его выиграть»

Не знаю, хватит ли у меня духа дальше заниматься футболом.=====Зато честно.
Нападающий сборной Бразилии Неймар не уверен, что продолжит международную карьеру после чемпионата мира-2022. Игроку 29 лет.
«Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Не знаю, хватит ли у меня духа дальше заниматься футболом.
Я сделаю все, чтобы выиграть ЧМ-2022. Это моя самая большая мечта детства», – сказал Неймар.
- Со сборной Бразилии Неймар в 2016 году взял Олимпиаду.
- Он выступает за основную сборную с 2010 года.
- ЧМ-2022 пройдет в Катаре в ноябре-декабре.