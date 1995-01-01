Неймар: «Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Сделаю все, чтобы его выиграть»

Нападающий сборной Бразилии Неймар не уверен, что продолжит международную карьеру после чемпионата мира-2022. Игроку 29 лет.

«Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Не знаю, хватит ли у меня духа дальше заниматься футболом.

Я сделаю все, чтобы выиграть ЧМ-2022. Это моя самая большая мечта детства», – сказал Неймар.