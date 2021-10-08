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    Литвинов, Умяров, Марадишвили и Тюкавин – в основе молодежной сборной России на матч с Северной Ирландией

    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру третьего тура отбора Евро-2023 против Северной Ирландии.

    Россия: Бориско, Прохин, Литвинов, Степанов, Сильянов, Умяров, Марадишвили, Пруцев, Карапузов, Хлусевич, Тюкавин.

    • Россия примет Северную Ирландию на «Арене Химки».
    • Начало матча – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер РПЛ

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