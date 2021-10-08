Литвинов, Умяров, Марадишвили и Тюкавин – в основе молодежной сборной России на матч с Северной Ирландией

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру третьего тура отбора Евро-2023 против Северной Ирландии.

Россия: Бориско, Прохин, Литвинов, Степанов, Сильянов, Умяров, Марадишвили, Пруцев, Карапузов, Хлусевич, Тюкавин.

Россия примет Северную Ирландию на «Арене Химки».

Начало матча – в 19:00 мск.