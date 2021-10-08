Литвинов, Умяров, Марадишвили и Тюкавин – в основе молодежной сборной России на матч с Северной Ирландией

Вперед Россия!!!
Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру третьего тура отбора Евро-2023 против Северной Ирландии.
Россия: Бориско, Прохин, Литвинов, Степанов, Сильянов, Умяров, Марадишвили, Пруцев, Карапузов, Хлусевич, Тюкавин.
- Россия примет Северную Ирландию на «Арене Химки».
- Начало матча – в 19:00 мск.
Состав молодeжной сборной России на матч с Северной Ирландией #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияСевернаяИрландияОфициальная группа ВКонтакте молодeжной сборной России по футболу pic.twitter.com/rxrm2jRIwW— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 8, 2021