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    «Галатасарай» заинтересован в аренде Ларссона у «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Турции.

    По информации Takvim, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который ищет варианты усиления атаки.

    Стамбульский клуб хотел бы взять шведа в аренду во время зимнего трансферного окна.

    • В этом сезоне Ларссон не забил ни одного гола в 11 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

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    07.10.2021 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      alefreddy 38 минут назад

      может там начнет играть а так бледная тень в сравнении с тем сезоном

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