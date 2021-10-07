«Галатасарай» заинтересован в аренде Ларссона у «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Турции.
По информации Takvim, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который ищет варианты усиления атаки.
Стамбульский клуб хотел бы взять шведа в аренду во время зимнего трансферного окна.
- В этом сезоне Ларссон не забил ни одного гола в 11 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 14 миллионов евро.
Источник: Takvim
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