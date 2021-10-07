«Галатасарай» заинтересован в аренде Ларссона у «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Турции.

По информации Takvim, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который ищет варианты усиления атаки.

Стамбульский клуб хотел бы взять шведа в аренду во время зимнего трансферного окна.