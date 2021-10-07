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  • «Галатасарай» заинтересован в аренде Ларссона у «Спартака»

«Галатасарай» заинтересован в аренде Ларссона у «Спартака»

7 октября 2021, 23:24
11

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Турции.

По информации Takvim, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который ищет варианты усиления атаки.

Стамбульский клуб хотел бы взять шведа в аренду во время зимнего трансферного окна.

  • В этом сезоне Ларссон не забил ни одного гола в 11 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 14 миллионов евро.

Источник: Takvim

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (11)
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alefreddy
1633639088
может там начнет играть а так бледная тень в сравнении с тем сезоном
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oyabun
1633664871
Если и дальше в Спартаке будет баклуши бить вместо игры, то можно смело отдавать.
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vladimir-7
1633670542
Игроки поняли куда попали и разбегаются из св*****ика на свободу.
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derrik2000
1633685338
Так и пусть берут. По крайней мере, кого-то более толкового и амбициозного из нападающих-иностранцев можно будет подписать.
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paracetamol
1633692823
Я бы отдал бесполезного!
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Sancho010365
1633694478
Резко многие ответили. Согласен пусть уходят иностранные футболисты, потому что я не думаю все они думают только о деньгах, у нормальных карьера в голове. Но нужны в РПЛ перемены. Кто это сделает, неизвестно. Игроки перешли в Спартак с Европы, чтобы играть и бороться, а тут непонятки с тренерами в Спартаке, ЦСКА, теперь в Локомотиве , это только цветочки, что будет дальше никто не знает, дух теряется, руки опускаются, а потом мы их ругаем, что они плохо играют. Печально одним словом, а может это всё и к лучшему.
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Дедуктор
1633696808
В Свинарнике собрана очень мощная бригада хрюканов. Зачем ее ослаблять, отдавая кого то в Турцию и прочие заграницы? А вот, контракты надо научиться составлять по-другому. Чтобы новоприбывшие хрюканы не превращались быстро и бесповоротно в ленивых боровов. Как эта .... Ларссон. Евриком надо бить по карману за такое ублюдочное поведение.
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