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    «Боруссия» готова почти вдвое поднять зарплату Холанда, чтобы сохранить его еще на один сезон

    Дортмундская «Боруссия» надеется удержать следующим летом нападающего Эрлинга Холанда.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, клуб готов увеличить зарплату футболиста с 8 до 15 миллионов евро, чтобы сохранить его еще на один сезон.

    • Норвежец выступает за «Боруссию» с января 2020 года.
    • С тех пор Холанд забил 68 голов и сделал 19 ассистов в 67 матчах.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 305,9 тысячи подписчиков.

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