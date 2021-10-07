«Боруссия» готова почти вдвое поднять зарплату Холанда, чтобы сохранить его еще на один сезон

Дортмундская «Боруссия» надеется удержать следующим летом нападающего Эрлинга Холанда.

По информации журналиста Кристиана Фалька, клуб готов увеличить зарплату футболиста с 8 до 15 миллионов евро, чтобы сохранить его еще на один сезон.