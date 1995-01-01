Гилерме: «Хочу завершить карьеру в «Локомотиве». Не думаю, что меня выгонят»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о своем будущем в московском клубе.

«Контракт с «Локомотивом» заканчивается через полтора года, но я хочу завершить там карьеру.

Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда», – сказал 35-летний футболист.