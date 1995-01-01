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    Гилерме: «Хочу завершить карьеру в «Локомотиве». Не думаю, что меня выгонят»

    Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о своем будущем в московском клубе.

    «Контракт с «Локомотивом» заканчивается через полтора года, но я хочу завершить там карьеру.

    Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда», – сказал 35-летний футболист.

    • Гилерме выступает за «Локо» с 2007 года.
    • Голкипер провел 365 матчей, в которых пропустил 358 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +10003

      Cleaner 5 минут назад

      Не выгонят. Посадят на лавку до окончания контракта. Ты же не тренер, с тобой бабло не пилить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25272

      silver29 41 минуту назад

      Гиля пожалуй единственный кто пожал на прощание руку Николичу, остальные как быдляки молча проглотили ((((

      1
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      Рейтинг: +10003

      Cleaner > silver29 2 минуты назад

      Несколько игроков поблагодарили тренера прилюдно. Смолов точно поблагодарил, я сам читал. И Жемалетдинов.

      0
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      Рейтинг: +1976

      acor94 2 часа назад

      Езжай домой уже и дай дорогу молодым русским парням.

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      Рейтинг: +12309

      ilichkadr 2 часа назад

      "хочу завершить там карьеру".
      Похоже, что ТАМ её и завершишь, поскольку ЗДЕСЬ тебя посадят на лавку.

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      Рейтинг: +194

      ussr064 2 часа назад

      С нынешнем руководством . не факт ...

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      Рейтинг: +1096

      ab15488 3 часа назад

      Смешно

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