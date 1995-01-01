Гилерме: «Хочу завершить карьеру в «Локомотиве». Не думаю, что меня выгонят»

Не выгонят. Посадят на лавку до окончания контракта. Ты же не тренер, с тобой бабло не пилить...
Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о своем будущем в московском клубе.
«Контракт с «Локомотивом» заканчивается через полтора года, но я хочу завершить там карьеру.
Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда», – сказал 35-летний футболист.
- Гилерме выступает за «Локо» с 2007 года.
- Голкипер провел 365 матчей, в которых пропустил 358 голов.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.