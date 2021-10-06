Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Агент Миранчука – об уходе из «Аталанты»: «Давайте не будем верить слухам»

    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.

    «Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», – сказал Шпинев.

    • Ранее Calciomercato сообщил, что Миранчук может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.
    • Он не появлялся на поле в четырех последних встречах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9926

      Вомбат 53 минуты назад

      Кальчомеркато веры нет давно. Сами итальянцы считают его желтым сайтом. Насчет Миранчука, я думаю, что если он и уйдет из Аталанты, то в аренду. У него есть контракт. Продать его за ту же сумму Аталанта не сможет, а за бесценок не станет, там нет финансового кризиса. Так что либо сгниет на лавке, либо пойдет играть в какую-нибудь команду своего уровня типа Дженоа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      mama1991 1 час назад

      Т.е сидеть на лавке это норма?) Уверен он уйдет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90025
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67708
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru