Агент Миранчука – об уходе из «Аталанты»: «Давайте не будем верить слухам»

Кальчомеркато веры нет давно. Сами итальянцы считают его желтым сайтом. Насчет Миранчука, я думаю, что если он и уйдет из Аталанты, то в аренду. У него есть контракт. Продать его за ту же сумму Аталанта не сможет, а за бесценок не станет, там нет финансового кризиса. Так что либо сгниет на лавке, либо пойдет играть в какую-нибудь команду своего уровня типа Дженоа.
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.
«Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», – сказал Шпинев.
- Ранее Calciomercato сообщил, что Миранчук может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.
- Он не появлялся на поле в четырех последних встречах.