Агент Миранчука – об уходе из «Аталанты»: «Давайте не будем верить слухам»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.

«Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», – сказал Шпинев.