Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Выборы президента РПЛ пройдут 22 ноября. Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно

    Стало известно, когда состоятся выборы нового президента РПЛ.

    По информации «РБ-Спорт», выборы главы лиги пройдут 22 ноября. И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно.

    • Прядкин подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
    • РПЛ выплатит ему зарплату за два года – 12 миллионов рублей.
    • Хачатурянц покинет свой нынешний пост. Он возглавлял судейский комитет с ноября 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:29
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46876

      MaxRnD 1 час назад

      Прямо, как ГАИ-шник:
      жезл, свисток, перекрёсток и за зарплатой можно не ходить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21606

      vladimir-7 1 час назад

      Хачатурянц получит сразу удвоенную зарплату за два года на старом
      месте службы в РФС, чтобы с голоду не помер, т.к. два года обещает
      служить в РПЛ верой и правдой Газпрому и обещает работать бесплатно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6214

      Антибиотик 2 часа назад

      Это же как нужно хотеть занять пост главы РПЛ, чтобы прилюдно отказаться от зарплаты?) Очередной раз доказал, что статус президента РПЛ дает много возможностей заработать и в десятки раз больше, чем само месячное жалование чиновника. Бедная наша страна...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21606

      vladimir-7 2 часа назад

      А какие кандидаты будут представлены для выборов президента РПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      leоnеm 2 часа назад

      Пpогнозы фyтбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      чаппай 2 часа назад

      Лучше бы пообещал перевести на благотворительность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10515

      BRO_football 2 часа назад

      Как благородно со стороны Хачатурянца. Надеюсь, что он с голоду не помрёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9912

      Вомбат 3 часа назад

      Не понял я зачем он это делает. Ну сэкономит 12 млн рублей. И на что они пойдут? Может, он думает, что таким образом народную любовь зарабаотает. Фига с два. Я не уверен, что он брал на лапу или крал из бюджета. Таких данных у меня нет, а о людях априори надо думать хорошо. Но в чем я уверен, так это в том, что в нашем судействе полный бардак и беспредел, и это наследие будет ему аукаться оба этих года. Так что никакой народной любви Ашоту не светит. По крайней мере пока он не проявит себя на поприще футбольных реформ. То есть, скорее всего, никогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25408

      Боцман59rus 3 часа назад

      _ альтруист чистой воды, как и все Ашоты на территории РФ)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21606

      vladimir-7 3 часа назад

      Это как бы переход из одной комнаты, в другую, одной и той же квартиры
      с новым большим холодильником и продуктами, но теперь пользуешься
      им один, а старый холодильник с просроченными продуктами, используешь для голодных и больных

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90011
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67708
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru