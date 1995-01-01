Выборы президента РПЛ пройдут 22 ноября. Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно

Прямо, как ГАИ-шник:
жезл, свисток, перекрёсток и за зарплатой можно не ходить
Стало известно, когда состоятся выборы нового президента РПЛ.
По информации «РБ-Спорт», выборы главы лиги пройдут 22 ноября. И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно.
- Прядкин подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
- РПЛ выплатит ему зарплату за два года – 12 миллионов рублей.
- Хачатурянц покинет свой нынешний пост. Он возглавлял судейский комитет с ноября 2019 года.