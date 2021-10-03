Соболев прервал 10-матчевую безголевую серию, забив «Ахмату». Ему ассистировал Литвинов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом».

Форвард отличился на 41-й минуте с передачи 20-летнего Руслана Литвинова.

Соболев забил впервые с 30 июля. Его безголевая серия достигала 10 матчей.

Соболев прошел с мячом к чужим воротам и решил момент. Ну просто бульдозер! pic.twitter.com/ZxeaHMOqnM