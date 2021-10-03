Соболев прервал 10-матчевую безголевую серию, забив «Ахмату». Ему ассистировал Литвинов

Мне гол понравился. И шапочка Соболева - тоже.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом».
Форвард отличился на 41-й минуте с передачи 20-летнего Руслана Литвинова.
Соболев забил впервые с 30 июля. Его безголевая серия достигала 10 матчей.
- Матч «Ахмат» – «Спартак» начался в 19:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Соболев прошел с мячом к чужим воротам и решил момент. Ну просто бульдозер! pic.twitter.com/ZxeaHMOqnM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021