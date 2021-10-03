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    Соболев прервал 10-матчевую безголевую серию, забив «Ахмату». Ему ассистировал Литвинов

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом».

    Форвард отличился на 41-й минуте с передачи 20-летнего Руслана Литвинова.

    Соболев забил впервые с 30 июля. Его безголевая серия достигала 10 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10691

      житель СПб 14 минут назад

      Мне гол понравился. И шапочка Соболева - тоже.

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      Рейтинг: +735

      Блямба > житель СПб 7 минут назад

      Да ваще лютый ,
      Надо бы к шлему ещё султанчик пришпандокать,ну вылитый Легендарный Фракиец...))

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