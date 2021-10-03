Дзюба забил «Сочи». Это четвертый гол форварда в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи».

Дзюба забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше чемпионате. У него также три результативные передачи.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Сочи».

Петербуржцы играют в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна.