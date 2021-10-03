Дзюба забил «Сочи». Это четвертый гол форварда в РПЛ

Забыли добавить, что он в плохой форме для вызова к Валере.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи».
Дзюба забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше чемпионате. У него также три результативные передачи.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Сочи».
- Петербуржцы играют в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна.
Малком подал на Дзюбиньо – Артeм с нулевого угла боднул мяч в сетку pic.twitter.com/6H2yvxj3tK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021