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    Дзюба забил «Сочи». Это четвертый гол форварда в РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи».

    Дзюба забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше чемпионате. У него также три результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч Премьер»

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