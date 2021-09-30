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    Гилерме, Клаудиньо, Дзюба, Глушаков и Агаларов претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

    Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам сентября.

    В список претендентов попали пять игроков:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +24948

      silver29 1 час назад

      А почему в этом списке нет Зайнутдинова ?

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      Рейтинг: +3867

      Semenycch 1 час назад

      Никто из перечисленных не может быть назван лучшим игроком месяца. Дзюбу можно назвать лучшим игроком недели, но месяца - нет. Клаудиньо только вписывается в коллектив, пока он не лучший. Гилерме? При всем уважении он точно не лучший. Немало ошибается, форма не на пике. Глушаков? Не смешите! Агаларов? Все пишут, что он Бомбардир. Я специально внимательно смотрел за его игрой. Ни дриблингом, ни ударом, ни игрой головой, ни чуйкой он не выделяется. Он халиф на час. И точно не лучший.

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      Рейтинг: +4370

      AtticusFinch > Semenycch 39 минут назад

      При чем тут вписывается в коллектив и лучший игрок недели?))И причем техника Агаларова и его игра за прошедший месяц?он кстати в сентябре с Дзюбой был объективном одним из лучших! Другой вопрос, что здесь нет толком защитников и вратарей- их работа невидима....

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