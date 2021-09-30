Гилерме, Клаудиньо, Дзюба, Глушаков и Агаларов претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам сентября.

В список претендентов попали пять игроков:

Выбираем лучшего игрока #ТинькоффРПЛ в сентябре!⠀Голосуйте за лучшего футболиста в нашей группе ВКонтакте!⠀В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/dOEuodUS51