Гилерме, Клаудиньо, Дзюба, Глушаков и Агаларов претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

А почему в этом списке нет Зайнутдинова ?
Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам сентября.
В список претендентов попали пять игроков:
- Гилерме, «Локомотив» – 0 пропущенных голов в 3 матчах;
- Клаудиньо, «Зенит» – 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах;
- Артем Дзюба, «Зенит» – 3 гола и 2 ассиста в 3 матчах;
- Денис Глушаков, «Химки» – 3 гола в 3 матчах;
- Гамид Агаларов, «Уфа» – 3 гола в 3 матчах.
Выбираем лучшего игрока #ТинькоффРПЛ в сентябре!⠀Голосуйте за лучшего футболиста в нашей группе ВКонтакте!⠀В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/dOEuodUS51— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021