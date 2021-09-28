«Шериф» забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Это второй матч молдавского клуба на групповом этапе ЛЧ

круто, ничего себе - молодые ребята - узбекский Криштиану "Роналду" (Яхшибоев) и Тилль (из Спартака!!!! а только вчера за Фейеноорд забивал)))) из Шерифа голы самому Реалу забили и сенсационно выигрывают - 1:2..!!!!!!!!!! а мы и дальше будем ужесточать лимит...
«Шериф» побеждает «Реал» (1:1, второй тайм) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Молдавский клуб вышел в перед на 25-й минуте благодаря голу Жасура Яхшибоева.
Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.
Навес Криштиану, удар Яхшибоева – так забивает «Шериф» в МадридеДебютный гол узбекского футболиста в ЛЧ pic.twitter.com/fwNrIhshRe— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021