«Шериф» забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Это второй матч молдавского клуба на групповом этапе ЛЧ

«Шериф» побеждает «Реал» (1:1, второй тайм) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Молдавский клуб вышел в перед на 25-й минуте благодаря голу Жасура Яхшибоева.

Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.