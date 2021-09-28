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    «Шериф» забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Это второй матч молдавского клуба на групповом этапе ЛЧ

    «Шериф» побеждает «Реал» (1:1, второй тайм) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Молдавский клуб вышел в перед на 25-й минуте благодаря голу Жасура Яхшибоева.

    Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2021 22:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +17219

      JTherry 26 минут назад

      круто, ничего себе - молодые ребята - узбекский Криштиану "Роналду" (Яхшибоев) и Тилль (из Спартака!!!! а только вчера за Фейеноорд забивал)))) из Шерифа голы самому Реалу забили и сенсационно выигрывают - 1:2..!!!!!!!!!! а мы и дальше будем ужесточать лимит...

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      Рейтинг: +25266

      Боцман59rus > JTherry 9 минут назад

      - Тилль из Люксембурга, за Оренбург по- моему играл

      0
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      Рейтинг: +472

      Каменный стояк 1 час назад

      Я думал, что только в нашем чемпионате зеньку судьи тянут))) но нет, оказывается даже таким грандам, как реал, приходится судьям помогать)))

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      Рейтинг: +1176

      Alex Y 1 час назад

      Жалко наши клубы так не могут)

      4
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      Рейтинг: +380

      пега 1 час назад

      Шериф рулит!

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      Рейтинг: +25266

      Боцман59rus 1 час назад

      - видимо Интеру в квартете с горняками и Реалом, второй год подряд, н чего не светит)))

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