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    Щенников восстановился после травмы. Он не играет с июля

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников может принять участие в ближайшем матче.

    30-летний футболист полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.

    «Щенников восстановился от травмы. С этой недели он будет заниматься в общей группе.

    Если наберет форму, то может принять участие в матче против «Краснодара», но на замене будет точно», – сообщил источник ТАСС.

    • В этом сезоне Щенников провел 1 матч.
    • Он не выходит на поле с 25 июля.
    • ЦСКА примет «Краснодар» 2 октября в 19:00 мск.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +868

      edw7777 3 минуты назад

      Давай, Георгий, скорее. Ждём!

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