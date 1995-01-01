Щенников восстановился после травмы. Он не играет с июля

Защитник ЦСКА Георгий Щенников может принять участие в ближайшем матче.

30-летний футболист полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.

«Щенников восстановился от травмы. С этой недели он будет заниматься в общей группе.

Если наберет форму, то может принять участие в матче против «Краснодара», но на замене будет точно», – сообщил источник ТАСС.