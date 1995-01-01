Щенников восстановился после травмы. Он не играет с июля

Давай, Георгий, скорее. Ждём!
Защитник ЦСКА Георгий Щенников может принять участие в ближайшем матче.
30-летний футболист полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.
«Щенников восстановился от травмы. С этой недели он будет заниматься в общей группе.
Если наберет форму, то может принять участие в матче против «Краснодара», но на замене будет точно», – сообщил источник ТАСС.
- В этом сезоне Щенников провел 1 матч.
- Он не выходит на поле с 25 июля.
- ЦСКА примет «Краснодар» 2 октября в 19:00 мск.