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    Моуринью поссорился с журналистами на пресс-конференции после поражения от «Лацио»

    Пресс-конференция главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью по окончании матча шестого тура Серии А против «Лацио» была досрочно прекращена.

    Football Italia пишет, что португалец покинул мероприятие из-за ссоры с журналистами, в частности, Анджело Мангианте из Sky Sport.

    Причина конфликта между сторонами пока неизвестна.

    • «Рома» проиграла «Лацио» со счетом 2:3.
    • После поражения в римском дерби Моуринью раскритиковал судейство.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12801

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да, как с л0хами играть так победы и улыбка во всю рожу, а как противник равный то все и язык в жопу

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      Рейтинг: +188

      Soccerdealer63 1 час назад

      А... в чём, собственноговоря, "событие"?)))
      У нас, вон, ТРЕНЕР СБОРНОЙ (бывший).... вообще ... и журналистов и всех всех всех...тупо на х... посылал!))) И это - после оглушительного провала... И это... в рамках его намерения оставаться на своём посту! При полной поддержке профильных административных "футбольных" структур!)))

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