Моуринью поссорился с журналистами на пресс-конференции после поражения от «Лацио»

Пресс-конференция главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью по окончании матча шестого тура Серии А против «Лацио» была досрочно прекращена.

Football Italia пишет, что португалец покинул мероприятие из-за ссоры с журналистами, в частности, Анджело Мангианте из Sky Sport.

Причина конфликта между сторонами пока неизвестна.