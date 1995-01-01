Моуринью поссорился с журналистами на пресс-конференции после поражения от «Лацио»

Ну да, как с л0хами играть так победы и улыбка во всю рожу, а как противник равный то все и язык в жопу
Пресс-конференция главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью по окончании матча шестого тура Серии А против «Лацио» была досрочно прекращена.
Football Italia пишет, что португалец покинул мероприятие из-за ссоры с журналистами, в частности, Анджело Мангианте из Sky Sport.
Причина конфликта между сторонами пока неизвестна.
- «Рома» проиграла «Лацио» со счетом 2:3.
- После поражения в римском дерби Моуринью раскритиковал судейство.