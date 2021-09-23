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    Le Parisien: Месси завтра вернется к тренировкам с «ПСЖ»

    Стало известно, когда нападающий Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ».

    По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец вернется к тренировкам завтра, 25 сентября. В этот день «ПСЖ» встретится с «Монпелье» в 8-м туре Лиги 1.

    Тренерский штаб вряд ли станет рисковать игроком перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», поэтому Месси с большой долей вероятности пропустит завтрашнюю игру.

    • Месси получил ушиб кости возле левого колена в игре с «Лионом» (2:1).
    • Игра с «Манчестер Сити» намечена на 28 сентября.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8006

      playsh 38 минут назад

      Похоже,Месси будут выпускать только в Европейских кубках,в Лиге 1 у него будут каникулы...

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