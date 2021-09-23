Le Parisien: Месси завтра вернется к тренировкам с «ПСЖ»

Похоже,Месси будут выпускать только в Европейских кубках,в Лиге 1 у него будут каникулы...
Стало известно, когда нападающий Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ».
По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец вернется к тренировкам завтра, 25 сентября. В этот день «ПСЖ» встретится с «Монпелье» в 8-м туре Лиги 1.
Тренерский штаб вряд ли станет рисковать игроком перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», поэтому Месси с большой долей вероятности пропустит завтрашнюю игру.
- Месси получил ушиб кости возле левого колена в игре с «Лионом» (2:1).
- Игра с «Манчестер Сити» намечена на 28 сентября.