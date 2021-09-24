Le Parisien: Месси завтра вернется к тренировкам с «ПСЖ»

Стало известно, когда нападающий Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ».

По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец вернется к тренировкам завтра, 25 сентября. В этот день «ПСЖ» встретится с «Монпелье» в 8-м туре Лиги 1.

Тренерский штаб вряд ли станет рисковать игроком перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», поэтому Месси с большой долей вероятности пропустит завтрашнюю игру.