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    «После игры нас снова оскорбляют». Лукаку считает, что преклонение колена не помогает в борьбе с расизмом

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку считает, что преклонение колена в поддержку движения BLM не поможет искоренить расизм.

    «Думаю, можно принять более эффективные меры. Да, когда мы встаем на колено, нам все аплодируют. Но после игры мы снова сталкиваемся с оскорблениями.

    Футбол должен объединять. Нельзя убивать игру миллионов дискриминациями», – сказал Лукаку.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +52036

      portero 47 минут назад

      Обидчивый шкаф, да кто тебя оскорбляет? Ты наступишь и не заметишь, просто это такие знаки внимания, причем здесь цает кожи??? Оскорбляют всех!!! Но вы блин нацисты, считаете себя особо оскорбенными.

      1
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      Рейтинг: +5098

      Давид59 55 минут назад

      Так и я про то. Куда эффективней не на колено вставать, а наказывать. Игрой на нейтральном, либо без болельщиков.

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