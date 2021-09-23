«После игры нас снова оскорбляют». Лукаку считает, что преклонение колена не помогает в борьбе с расизмом

Обидчивый шкаф, да кто тебя оскорбляет? Ты наступишь и не заметишь, просто это такие знаки внимания, причем здесь цает кожи??? Оскорбляют всех!!! Но вы блин нацисты, считаете себя особо оскорбенными.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку считает, что преклонение колена в поддержку движения BLM не поможет искоренить расизм.
«Думаю, можно принять более эффективные меры. Да, когда мы встаем на колено, нам все аплодируют. Но после игры мы снова сталкиваемся с оскорблениями.
Футбол должен объединять. Нельзя убивать игру миллионов дискриминациями», – сказал Лукаку.
Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»