«После игры нас снова оскорбляют». Лукаку считает, что преклонение колена не помогает в борьбе с расизмом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку считает, что преклонение колена в поддержку движения BLM не поможет искоренить расизм.

«Думаю, можно принять более эффективные меры. Да, когда мы встаем на колено, нам все аплодируют. Но после игры мы снова сталкиваемся с оскорблениями.

Футбол должен объединять. Нельзя убивать игру миллионов дискриминациями», – сказал Лукаку.

Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»