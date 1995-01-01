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    Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что больше не будет преклонять колено в поддержку движения BLM.

    «Я против расизма и любых дискриминаций, но я предпочту прикладывать палец к значку, где написано «Нет расизму», как это делают некоторые футболисты в других странах и в других видах спорта.

    Я предпочту делать так и продолжу четко заявлять, что я против расизма и уважаю всех.

    Почему я больше не буду вставать на колено? Это не политика, я просто предпочитаю бороться с расизмом иначе. Это мой способ заявить о своей позиции.

    Возможно, преклонение колена утратило силу, поэтому буду говорить об этой проблеме по-другому», – сказал Алонсо.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5074

      Давид59 35 минут назад

      Акция (вставание на колено) была хорошей, но "слегка" затянулась. Правильно говорит

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      Рейтинг: +2425

      Валерий2705 1 час назад

      Алонсо старый уже - одно приседание, минус один рывок по флангу)

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      Рейтинг: +288

      jek718875 1 час назад

      Я как нажрусь,так на оба колена падаю,и домой пользу,и перед всеми прекланяюсь

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      Рейтинг: +545

      SinyaaPyll 1 час назад

      А что - была какая-то сила?

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