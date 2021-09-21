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  • Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»

Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»

21 сентября 2021, 11:49
5

Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что больше не будет преклонять колено в поддержку движения BLM.

«Я против расизма и любых дискриминаций, но я предпочту прикладывать палец к значку, где написано «Нет расизму», как это делают некоторые футболисты в других странах и в других видах спорта.

Я предпочту делать так и продолжу четко заявлять, что я против расизма и уважаю всех.

Почему я больше не буду вставать на колено? Это не политика, я просто предпочитаю бороться с расизмом иначе. Это мой способ заявить о своей позиции.

Возможно, преклонение колена утратило силу, поэтому буду говорить об этой проблеме по-другому», – сказал Алонсо.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Челси Алонсо Маркос
Комментарии (5)
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SinyaaPyll
1632215119
А что - была какая-то сила?
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jek718875
1632216005
Я как нажрусь,так на оба колена падаю,и домой пользу,и перед всеми прекланяюсь
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Валерий2705
1632216899
Алонсо старый уже - одно приседание, минус один рывок по флангу)
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Давид59
1632219579
Акция (вставание на колено) была хорошей, но "слегка" затянулась. Правильно говорит
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Томик
1632482328
Да нехрен вообще об этой проблеме говорить. Пусть говорят об этом те, для кого это проблема или те, кто чувствуют себя очень очень виноватыми.
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