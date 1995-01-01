Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»

Акция (вставание на колено) была хорошей, но "слегка" затянулась. Правильно говорит
Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что больше не будет преклонять колено в поддержку движения BLM.
«Я против расизма и любых дискриминаций, но я предпочту прикладывать палец к значку, где написано «Нет расизму», как это делают некоторые футболисты в других странах и в других видах спорта.
Я предпочту делать так и продолжу четко заявлять, что я против расизма и уважаю всех.
Почему я больше не буду вставать на колено? Это не политика, я просто предпочитаю бороться с расизмом иначе. Это мой способ заявить о своей позиции.
Возможно, преклонение колена утратило силу, поэтому буду говорить об этой проблеме по-другому», – сказал Алонсо.