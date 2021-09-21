Алонсо: «Преклонение колена утратило свою силу. Я больше не буду так делать»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил, что больше не будет преклонять колено в поддержку движения BLM.

«Я против расизма и любых дискриминаций, но я предпочту прикладывать палец к значку, где написано «Нет расизму», как это делают некоторые футболисты в других странах и в других видах спорта.

Я предпочту делать так и продолжу четко заявлять, что я против расизма и уважаю всех.

Почему я больше не буду вставать на колено? Это не политика, я просто предпочитаю бороться с расизмом иначе. Это мой способ заявить о своей позиции.

Возможно, преклонение колена утратило силу, поэтому буду говорить об этой проблеме по-другому», – сказал Алонсо.