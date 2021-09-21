Гризманн в четырех матчах после возвращения в «Атлетико»: 0 голов и 0 ассистов

Ну то что он заднеприводный зато знают все
«Атлетико» обыграл «Хетафе» (2:1) на выезде в матче 6-го тура Примеры.
Нападающий гостей Антуан Гризманн не отметился результативными действиями и был заменен на 67-й минуте.
30-летний француз в четырех матчах за «Атлетико» после возвращения не сделал ни одного результативного действия.
- «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.
- Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.
- В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.