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    Гризманн в четырех матчах после возвращения в «Атлетико»: 0 голов и 0 ассистов

    «Атлетико» обыграл «Хетафе» (2:1) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

    Нападающий гостей Антуан Гризманн не отметился результативными действиями и был заменен на 67-й минуте.

    30-летний француз в четырех матчах за «Атлетико» после возвращения не сделал ни одного результативного действия.

    • «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.
    • Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2021 22:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1770

      CSKA471 1 час назад

      Ну то что он заднеприводный зато знают все

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      Рейтинг: +550

      SinyaaPyll 1 час назад

      По несчастью или к счастью,
      Истина проста:
      Никогда не возвращайся
      В прежние места.

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      Рейтинг: +582

      kliker > SinyaaPyll 58 минут назад

      Неправильно. Правильно так:
      "Блудному сыну надо ли возвращаться в святые места? Где стол был яств, там гроб стоит" (Р.Роллан)

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      Рейтинг: +3509

      FENIX-SL 1 час назад

      не не
      это ничуть не распиаренный петух!!!
      остались ли еще фанаты Барсы что утверждали это?

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