Гризманн в четырех матчах после возвращения в «Атлетико»: 0 голов и 0 ассистов

«Атлетико» обыграл «Хетафе» (2:1) на выезде в матче 6-го тура Примеры.

Нападающий гостей Антуан Гризманн не отметился результативными действиями и был заменен на 67-й минуте.

30-летний француз в четырех матчах за «Атлетико» после возвращения не сделал ни одного результативного действия.