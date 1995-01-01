«Игра была равна». Карпин – о дерби ЦСКА – «Спартак»

Не важно игра была равна или не равна, это было такое дерьмо, что стыдно, что некогда ведущие клуба стали таким позором. К тому же Карась отсудил на тройку с минусом - атаки, приведшей к голу, просто не должно было быть, так как до этого была рука, я уже не говорю про постоянные свистки в пользу провинившегося и либерализм в отшении армейских костоломов.
Журналист Сергей Микулик рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».
«Угадаете, что сказал мне Карпин про дерби? Правильно: игра была равна…
А потом заказал кофе. С сахаром – а что, я ж не футболист», – написал Микулик в телеграме.
- ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0.
- Единственный гол в матче на 81-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
- ЦСКА поднялся на 7-е место в РПЛ.
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