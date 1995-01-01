«Игра была равна». Карпин – о дерби ЦСКА – «Спартак»

Журналист Сергей Микулик рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Угадаете, что сказал мне Карпин про дерби? Правильно: игра была равна…

А потом заказал кофе. С сахаром – а что, я ж не футболист», – написал Микулик в телеграме.