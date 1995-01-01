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    «Игра была равна». Карпин – о дерби ЦСКА – «Спартак»

    Журналист Сергей Микулик рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА«Спартак».

    «Угадаете, что сказал мне Карпин про дерби? Правильно: игра была равна…

    А потом заказал кофе. С сахаром – а что, я ж не футболист», – написал Микулик в телеграме.

    • ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0.
    • Единственный гол в матче на 81-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
    • ЦСКА поднялся на 7-е место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Микулика

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10192

      NewLife 39 минут назад

      Не важно игра была равна или не равна, это было такое дерьмо, что стыдно, что некогда ведущие клуба стали таким позором. К тому же Карась отсудил на тройку с минусом - атаки, приведшей к голу, просто не должно было быть, так как до этого была рука, я уже не говорю про постоянные свистки в пользу провинившегося и либерализм в отшении армейских костоломов.

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      Рейтинг: +25193

      пьяныйхоровод > NewLife 17 минут назад

      Конечно же судья виноват . Как поросятник проигрывает - сразу нытьё и жалобы на судейство .
      Ничего нового .

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      Рейтинг: +10192

      NewLife > пьяныйхоровод 7 минут назад

      Смотришь в книгу и видишь фигу. Я что, жаловался на судейство против Спартака, Карась судил безобразно в обе стороны, а эпизод с рукой я привел, как результативную ошибку, после которой ему с ВАРом надо дать дискву.

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      Рейтинг: +25193

      пьяныйхоровод > NewLife 1 минуту назад

      Да кАнешнА ))) Как выигрывать - так про судью ни слова .

      0
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      Рейтинг: +2187

      tarasofka 42 минуты назад

      вчера явно не прогадали те, кто смотрел игру в казани.

      2
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      Рейтинг: +10192

      NewLife > tarasofka 2 минуты назад

      Я смотрел обе игры и был поражен, на сколько был выше уровень игры в Казани.

      0
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      Рейтинг: +9680

      Вомбат 47 минут назад

      Капитан Очевидность. Любой, кто хоть немного понимает в футболе, сказал бы то же самое.

      0
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      Рейтинг: +1433

      Муруал 1 час назад

      Молодец Карпин! Объективно оценивает ситуацию, без экивоков.

      1
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      Рейтинг: +1902

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Прав. Футбол в исполнении обеих команд был наискучнейший...Главное московское дерби- порождение околофутбола и централизации спортивных СМИ в Москве. Скис околофутбол, скисло и супердерби, но СМИ по накатанной выдувают этот матч выше турнирных раскладов, потчуя непритязательного читателя и зрителя тоннами информации об этой остывшей футбольной запеканке.

      1
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      Рейтинг: +10415

      BRO_football 1 час назад

      "Игра была равна. Играли два говна" - вот полная фраза, которую сказал Карпин

      2
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      Рейтинг: +267

      хряк СМ 1 час назад

      Что ещё мог сказать Карпин.

      1
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      Рейтинг: +29407

      oyabun 1 час назад

      При чем здесь кофе? С сахаром.. Кому это интересно? Ну а если Карпин считает что игра была равная, то это неудивительно - телевизионная картинка показывала, что он постоянно сидел в телефоне.

      1
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      Рейтинг: +478

      Mityai90 > oyabun 1 час назад

      ну так то он прав, худшее дерби за последние лет 20

      3
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      Рейтинг: +3509

      FENIX-SL > oyabun 1 час назад

      а тебе самому как такой футбол?
      или не важно какая игра..главное чтобы сПАЛТАчоК играл?

      2
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