Акинфеев повторил рекорд Семака по числу матчей со «Спартаком» в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в 35-м дерби против «Спартака» в чемпионате России.

Ни один футболист в истории турнира не играл чаще против спартаковцев.

Аналогичный показатель у действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака.