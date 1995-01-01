Акинфеев повторил рекорд Семака по числу матчей со «Спартаком» в чемпионате России

Количество матчей Акинфеева со спартаком 35 и номер у Игоря 35.
Случайность или заданная цель игрока?
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в 35-м дерби против «Спартака» в чемпионате России.
Ни один футболист в истории турнира не играл чаще против спартаковцев.
Аналогичный показатель у действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
- В 35 матчах с Акинфеевым в воротах ЦСКА одержал 19 побед над «Спартаком», 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.
- Голкипер пропустил 35 голов, проведя при этом 12 сухих игр.