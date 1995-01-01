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    Акинфеев повторил рекорд Семака по числу матчей со «Спартаком» в чемпионате России

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в 35-м дерби против «Спартака» в чемпионате России.

    Ни один футболист в истории турнира не играл чаще против спартаковцев.

    Аналогичный показатель у действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    • В 35 матчах с Акинфеевым в воротах ЦСКА одержал 19 побед над «Спартаком», 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.
    • Голкипер пропустил 35 голов, проведя при этом 12 сухих игр.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:00
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21105

      vladimir-7 7 минут назад

      Количество матчей Акинфеева со спартаком 35 и номер у Игоря 35.
      Случайность или заданная цель игрока?

      0
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      Рейтинг: +14353

      Garrincha58 8 минут назад

      одни рекордисты блин и кому эти рекорды нужны только статистам люди запоминают титулы, а вчерашнее вялое дерби надо скорее забыть просто время потерял

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