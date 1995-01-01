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    Бикфалви и Егорычев – в старте «Урала» на матч с «Локомотивом». Марадишвили и Лисакович выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 8-го тура РПЛ.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Егорычев, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов.

    «Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека, Лисакович, Камано, Смолов.

    • Стартовый свисток на «Екатеринбург Арене» прозвучит в 16:30 мск.
    • «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • «Урал» замыкает турнирную таблицу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1979

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Только Локо, только победа! И Анджорина на поле.

      Напутствие . Не стоит забить 1 и ограничится. это дорога к ничьей и валидолу...

      Перми соболезную.

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      Рейтинг: +537

      SinyaaPyll 2 часа назад

      Мамин...

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