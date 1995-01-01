Бикфалви и Егорычев – в старте «Урала» на матч с «Локомотивом». Марадишвили и Лисакович выйдут у гостей

Только Локо, только победа! И Анджорина на поле.
Напутствие . Не стоит забить 1 и ограничится. это дорога к ничьей и валидолу...
Перми соболезную.
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 8-го тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Егорычев, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов.
«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека, Лисакович, Камано, Смолов.
- Стартовый свисток на «Екатеринбург Арене» прозвучит в 16:30 мск.
- «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ.
- «Урал» замыкает турнирную таблицу.