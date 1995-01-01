Агаларов: «Победа над «Химками» даст «Уфе» толчок вперед»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Химок» (3:2). Игрок оформил дубль.

«После победы всегда особенные эмоции. Она была важная с точки зрения турнирной таблицы. Очень важные три очка. Эта победа даст нам толчок вперед», – сказал Агаларов.