Агаларов: «Победа над «Химками» даст «Уфе» толчок вперед»

Правильно, Гамид. Пусть Уфа двигается вперёд, и Вы не останавливайтесь на достигнутом. Пусть впереди Вас ждёт блестящая карьера с европейским продолжением, а пока побольше побед, голов за клуб Уфа!
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Химок» (3:2). Игрок оформил дубль.
«После победы всегда особенные эмоции. Она была важная с точки зрения турнирной таблицы. Очень важные три очка. Эта победа даст нам толчок вперед», – сказал Агаларов.
- Агаларова признали лучшим футболистом матча.
- Агаларов – лучший бомбардир сезона РПЛ.
- «Уфа» идет в таблице на 11-м месте.