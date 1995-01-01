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    Агаларов: «Победа над «Химками» даст «Уфе» толчок вперед»

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Химок» (3:2). Игрок оформил дубль.

    «После победы всегда особенные эмоции. Она была важная с точки зрения турнирной таблицы. Очень важные три очка. Эта победа даст нам толчок вперед», – сказал Агаларов.

    • Агаларова признали лучшим футболистом матча.
    • Агаларов – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • «Уфа» идет в таблице на 11-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1422

      Муруал 2 часа назад

      Правильно, Гамид. Пусть Уфа двигается вперёд, и Вы не останавливайтесь на достигнутом. Пусть впереди Вас ждёт блестящая карьера с европейским продолжением, а пока побольше побед, голов за клуб Уфа!

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