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    Зиньковский, Глушенков и Сергеев – в основе «Крыльев» на игру с «Ростовом»; Семин выпустит Мамаева и Комличенко

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч восьмого тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

    «Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Алмквист, Комличенко.

    • Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1941

      Красногорск_Фан 36 минут назад

      Боюсь чпокнут крылья Ростов сегодня. но если отобьется - респект

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      Рейтинг: +46693

      MaxRnD > Красногорск_Фан 28 минут назад

      Нет оснований, ибо у команд абсолютно одинаковые показатели ...

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      Рейтинг: +1941

      Красногорск_Фан > MaxRnD 16 минут назад

      Я сужу по первому тайму с Локомотивом в прошлой игре. а Локо всяко посильней. И играют дома. Но всецело желаю ЮПС и Ростову удачи

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      Рейтинг: +46693

      MaxRnD > Красногорск_Фан 11 минут назад

      Ну НН, например, всем хребты ломает, но Ростову проиграл, так что вряд ли подобные выводы жизнеспособны. Скорее всего будет тягучая пешеходная игра двух автобусов

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      Рейтинг: +46693

      MaxRnD 45 минут назад

      0-0 или 1-1

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