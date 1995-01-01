Зиньковский, Глушенков и Сергеев – в основе «Крыльев» на игру с «Ростовом»; Семин выпустит Мамаева и Комличенко

Боюсь чпокнут крылья Ростов сегодня. но если отобьется - респект
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч восьмого тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Алмквист, Комличенко.
- Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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