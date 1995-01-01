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    АПЛ. «Лидс» благодаря гостевой ничьей с «Ньюкаслом» обогнал в таблице «Арсенал»

    «Ньюкасл» и «Лидс» обменялись голами на старте пятого тура АПЛ. Клуб из Ньюкасла не побеждает соперника на своем поле в высшем дивизионе с 2004 года.

    «Лидс» поднялся на 16-ю строчку таблицы, опередив «Арсенал». При этом у лондонцев есть победа по ходу чемпионата, у «Лидса» – нет.

    «Ньюкасл» в первых пяти турах АПЛ ни разу не победил. Такое с командой происходит четвертый раз за последние семь сезонов.

    «Лидс» впервые в истории АПЛ не победил ни в одном из пяти стартовых матчей сезона.

    У «Лидса» дебютировал 19-летний Крисенцио Саммервил. Он стал первым за 18 лет полевым игроком-тинейджером, который в составе «Лидса» дебютировал в АПЛ.

    Аллен Сен-Максимен забил в двух домашних матчах АПЛ подряд. Столько же – два гола – он забил в предыдущих своих 30 встречах на «Сент-Джеймс Парк».

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Ньюкасл – Лидс – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рафинья, 13; 1:1 – Сен-Максимен, 44.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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