АПЛ. «Лидс» благодаря гостевой ничьей с «Ньюкаслом» обогнал в таблице «Арсенал»

«Ньюкасл» и «Лидс» обменялись голами на старте пятого тура АПЛ. Клуб из Ньюкасла не побеждает соперника на своем поле в высшем дивизионе с 2004 года.

«Лидс» поднялся на 16-ю строчку таблицы, опередив «Арсенал». При этом у лондонцев есть победа по ходу чемпионата, у «Лидса» – нет.

«Ньюкасл» в первых пяти турах АПЛ ни разу не победил. Такое с командой происходит четвертый раз за последние семь сезонов.

«Лидс» впервые в истории АПЛ не победил ни в одном из пяти стартовых матчей сезона.

У «Лидса» дебютировал 19-летний Крисенцио Саммервил. Он стал первым за 18 лет полевым игроком-тинейджером, который в составе «Лидса» дебютировал в АПЛ.

Аллен Сен-Максимен забил в двух домашних матчах АПЛ подряд. Столько же – два гола – он забил в предыдущих своих 30 встречах на «Сент-Джеймс Парк».

Англия. АПЛ. 5-й тур

Ньюкасл – Лидс – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рафинья, 13; 1:1 – Сен-Максимен, 44.

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