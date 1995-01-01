«Тоттенхэм» показал новую третью форму. Она вдохновлена улицами Лондона

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    Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      OstavteLOKO_V_pokoe 15 минут назад

      Хрущёв про форму Тоттенхэма:
      «Хрущёв в окружении плотной толпы бросился в обход вдоль стен. Раз за разом раздавались его выкрики: «Дерьмо!», «Мазня!». Хрущёв распалялся: «Кто им разрешил так писать?!», «Всех на лесоповал! Пусть отработают деньги, которые на них затратило государство!», «Безобразие! Что это — осёл хвостом писал, или что?».

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