Хрущёв про форму Тоттенхэма:
«Хрущёв в окружении плотной толпы бросился в обход вдоль стен. Раз за разом раздавались его выкрики: «Дерьмо!», «Мазня!». Хрущёв распалялся: «Кто им разрешил так писать?!», «Всех на лесоповал! Пусть отработают деньги, которые на них затратило государство!», «Безобразие! Что это — осёл хвостом писал, или что?».
«Тоттенхэм» представил резервную форму на сезон-2021/22.
Футболка выполнена в ярких цветах и узорах. Он вдохновлена улицами района Тоттенхэм в Лондоне.
Технический спонсор клуба – компания Nike.
- «Тоттенхэм» идет на 7-м месте в АПЛ.
- Сегодня лондонцы сыграют с «Ренном» в Лиге конференций.