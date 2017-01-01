Перишич, Чалханоглу, Джеко – в основе «Интера» на игру с «Реалом»; Милитао, Алаба, Модрич выйдут у испанцев

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Реалом».

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Лукас.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на миланском стадионе «Джузеппе Меацца», которая начнется в 22:00 по Москве.