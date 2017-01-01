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    Перишич, Чалханоглу, Джеко – в основе «Интера» на игру с «Реалом»; Милитао, Алаба, Модрич выйдут у испанцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Реалом».

    «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Перишич, Джеко, Мартинес.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Лукас.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на миланском стадионе «Джузеппе Меацца», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12777

      Skull_Boy 1 час назад

      Меня угарнуло, как Алаба ныл, что не хочет играть в защите и перейдет в ту команду, где он ТОЛЬКО будет играть в полузащите, а теперь смотрим на какой он позиции

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