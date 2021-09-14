Эджуке – лучший игрок ЦСКА в июле и августе

Болельщики ЦСКА выбрали лучшего футболиста команды по итогам двух прошедших месяцев.
Победителем голосования стал нападающий Чидера Эджуке, получивший поддержку 44 процентов респондентов.
Второе место занял полузащитник Алан Дзагоев (27%), третье – вратарь Игорь Акинфеев (12%).
- В июле и августе Эджуке забил 2 гола в 7 матчах.
- ЦСКА идет на 8-м месте в РПЛ.
Чидера Эджуке признан лучшим игроком #ЦСКА в июле-августе https://t.co/vp9DRQ5Etl pic.twitter.com/lQZhD146HP— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 14, 2021