«СЭ»: Барриос прилетел в Лондон и готов сыграть с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет выйти на поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

По информации «СЭ», колумбиец уже прилетел в Лондон и готовится в игре.

27-летний хавбек рисковал пропустить встречу из-за правил карантина, однако клуб и РФС решили вопрос с допуском игрока в Великобританию.