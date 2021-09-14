«СЭ»: Барриос прилетел в Лондон и готов сыграть с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет выйти на поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
По информации «СЭ», колумбиец уже прилетел в Лондон и готовится в игре.
27-летний хавбек рисковал пропустить встречу из-за правил карантина, однако клуб и РФС решили вопрос с допуском игрока в Великобританию.
- «Челси» примет «Зенит» сегодня в Лондоне.
- Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»