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    «СЭ»: Барриос прилетел в Лондон и готов сыграть с «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет выйти на поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    По информации «СЭ», колумбиец уже прилетел в Лондон и готовится в игре.

    27-летний хавбек рисковал пропустить встречу из-за правил карантина, однако клуб и РФС решили вопрос с допуском игрока в Великобританию.

    • «Челси» примет «Зенит» сегодня в Лондоне.
    • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1518

      Ловкий Бубен 2 минуты назад

      Барриос давай родной, удачи !

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      Рейтинг: +630

      Лфшт 4 минуты назад

      А кого сегодня будут ***** во всех позах камасутры ? )))

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      Рейтинг: +4879

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Это означает,что бездари вроде Кравцова не смогут выйти на поле Стэмфорд Бридж под гимн Лиги чемпионов

      0
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      Рейтинг: +1589

      Ziklop > Ганнибал Лектор 13 минут назад

      пусть выйдет, это его взбодрит и он раскроет спрятанный в глубине талант.

      0
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      Рейтинг: +2266

      Spirit_78 29 минут назад

      Это хорошо. Вряд ли конечно это спасёт от поражения, но всё равно играть должны лучшие, составу нужно сыгрываться для следующих матчей ЛЧ.

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      Рейтинг: +1589

      Ziklop > Spirit_78 16 минут назад

      Только чудо поможет Зениту. Семак не сможет настроить команду на игру, он ссыкун и этого не изменить. может тот же Дзюба, забудет про утехи и настроится сам и команду взбодрит.

      0
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      Рейтинг: +3064

      Питерский князь 42 минуты назад

      Сегодня посмотрим на что способен!?

      1
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      Рейтинг: +2138

      Krasnodar 123 47 минут назад

      Ну и все, КИРДЫК этому Челси, вместе с Абрамовичем и Тухелем !!!

      5
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      Рейтинг: +657

      monser08 > Krasnodar 123 21 минуту назад

      а я посмеюсь если так и будет, бывают же чудеса, так почему не сегодня????

      1
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      Рейтинг: +2888

      AZ 49 минут назад

      После игры технарь получат от УЕФА ))

      0
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      Рейтинг: +4879

      Ганнибал Лектор > AZ 18 минут назад

      Убейся об стен, дэбил. Барриос получил ВИЗУ. Из-за карантина не давали ВИЗУ. Причем тут УЕФА?

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