Карпин получил новый автомобиль от спонсора сборной России

То есть все таки быть тренером сборной неплохо?!
Компания Volkswagen предоставила новый автомобиль главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Это внедорожник Touareg.
Немецкий автопроизводитель стал спонсором российской национальной команды в 2019 году.
- Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
- В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф! pic.twitter.com/u929gKecui— Сборная России (@TeamRussia) September 13, 2021