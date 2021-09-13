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    Карпин получил новый автомобиль от спонсора сборной России

    Компания Volkswagen предоставила новый автомобиль главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Это внедорожник Touareg.

    Немецкий автопроизводитель стал спонсором российской национальной команды в 2019 году.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10012

      житель СПб 11 минут назад

      То есть все таки быть тренером сборной неплохо?!

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      Рейтинг: +10035

      NewLife 40 минут назад

      Газпром спонсирует немцев, а немцы Карпина))

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      Рейтинг: +1219

      Enter2006 1 час назад

      В лесу нашёл, он же в лес собирался? ) Но Валере все равно - удачи!!!

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