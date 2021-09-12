Сборная России поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open-2021

Пресс-служба сборной России отреагировала на победу теннисиста Даниила Медведева в турнире US Open.

«Медведев – чемпион US Open. Российский теннисист в трeх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой», – говорится в публикации национальной команды в твиттере.

Медведев победил во всех сетах с одинаковым счетом 6:4.

Серб Джокович – первая ракетка мира.