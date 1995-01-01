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    Горбунов – о голе в ворота «Динамо»: «Пусть меня зовут русским Сульшером, я не против»

    Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

    – В первом тайме мы держали оборону, изрядно вымотали соперника. После перерыва тренер освежил игру заменами, и это сработало!

    – Вспомним, как ты сравнял счет.

    – Мы заработали штрафной, быстро разыграли его пасом на фланг. Денис Ткачук «протащил» мяч и здорово прострелил, Илья Берковский, увидев меня, пропустил мяч, а мне оставалось только ногу подставить.

    – Ты в курсе, что комментаторы на канале Матч ТВ сравнили тебя с самим Сульшером, который в свое время получил прозвище «Суперзапасной»?

    – Сравнение с таким человеком всегда приятно. Так что пусть зовут русским Сульшером, я не против.

    – Артур Нигматуллин был признан лучшим игроком матча с «Динамо».

    – И это заслуженно! Артур снова нас выручал, а мы старались ему помогать. Сегодня он и пенальти отбил на 90 минуте. Молодец! Да вообще все ребята сегодня – молодцы. Добыть три очка на таком прекрасном стадионе, в матче с таким сильным соперником – это очень круто!

    • Горбунов вышел на замену на 59-й минуте и сравнял счет на 74-й минуте.
    • «Нижний Новгород» поднялся на 6-е место в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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