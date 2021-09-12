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    Макаров забил «Нижнему Новгороду». Это его первый гол за «Динамо»

    В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Нижним Новгородом».

    Счет в игре открыл полузащитник хозяев Денис Макаров. Это первый гол 23-летнего россиянина за московскую команду.

    • Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» в августе этого года.
    • Сумма трансфера – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +350

      Sancho010365 13 минут назад

      ВАР Москва подставило судью, но НЖи спас судью от позора, какое пенальти, была борьба поэтому в Европе мы и пролетаем, за такое там не дают сомнительные пенальти. Динамо само виновато, они играли с Нижним как с Зенитом или Спартаком. И нарвались. Кержаков сам не ожидал, Макаров молодец, мог даже в конце спасти, но дал как всегда пас но Скопинцев по воробьям жахнул.

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      Рейтинг: +9960

      житель СПб 15 минут назад

      Хорошо забил! Но потом... все перевернулось.

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      Рейтинг: +350

      Sancho010365 35 минут назад

      Вот и приехали. Очень хитрый, очень коварный и неожиданный удар Нижнего и возможно справедливый будет результат.

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      Рейтинг: +350

      Sancho010365 41 минуту назад

      Все играют на Тюкавина, но он запарывает момент за моментом. Бьёт на силу и всё во вратаря. Нету хитрости. Что-то Чалова напоминает

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      Рейтинг: +3442

      neim 1 час назад

      Поражает то, что Рубин не смог удержать Макарова в команде. Классный игрок, думаю найдет общий язык с такими же молодыми Тюкавиным и Захаряном.

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      Рейтинг: +101

      fanfckrasnodar 1 час назад

      Подскажите, забыл, был какой-то парень (русский) супер забивной или в польше, или в чехии, переехал в наш чемпионат... Как его фамилия, где играет? Вроде это не Макаров))

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      Рейтинг: +701

      xrrrx > fanfckrasnodar 1 час назад

      Комличенко из Ростова

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      Рейтинг: +3442

      neim > fanfckrasnodar 1 час назад

      Комличенко ? Играл в Динамо, но не очень удачно. Теперь пылит в Ростове, кажется отдан в аренду.

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      Рейтинг: +3442

      neim > fanfckrasnodar 53 минуты назад

      А может Караваев ? Играл в Чехии за Яблонец, Спарту, Дуклу . Теперь пылит в Зените 🤭🤭🤭.

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      Рейтинг: +101

      fanfckrasnodar > neim 1 минуту назад

      Комличенко. он! спасибо)

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      Рейтинг: +350

      Sancho010365 1 час назад

      Обводка неплохая, хороший проход и удар, молодец! Тюкавин запорол классный момент ударом головой, не получилось, Динамо радует.

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