Макаров забил «Нижнему Новгороду». Это его первый гол за «Динамо»

В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Нижним Новгородом».

Счет в игре открыл полузащитник хозяев Денис Макаров. Это первый гол 23-летнего россиянина за московскую команду.

Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» в августе этого года.

Сумма трансфера – 10 миллионов евро.