Макаров забил «Нижнему Новгороду». Это его первый гол за «Динамо»

ВАР Москва подставило судью, но НЖи спас судью от позора, какое пенальти, была борьба поэтому в Европе мы и пролетаем, за такое там не дают сомнительные пенальти. Динамо само виновато, они играли с Нижним как с Зенитом или Спартаком. И нарвались. Кержаков сам не ожидал, Макаров молодец, мог даже в конце спасти, но дал как всегда пас но Скопинцев по воробьям жахнул.
В эти минуты проходит матч 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Нижним Новгородом».
Счет в игре открыл полузащитник хозяев Денис Макаров. Это первый гол 23-летнего россиянина за московскую команду.
- Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» в августе этого года.
- Сумма трансфера – 10 миллионов евро.
Макаров – ракета! Включил третью космическую, промчался к воротам, убрал Гоцука на паузе и вложил в самый уголок pic.twitter.com/PS8XGiM6QP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 12, 2021