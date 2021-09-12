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    Березуцкий – об игре с «Арсеналом»: «Тяжело быть довольным результатом»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2).

    «Это была игра после матчей сборных, а они всегда непростые. Тяжело быть довольным результатом.

    Матч разбился на отрезки: где-то играли неплохо, где-то, мягко говоря, не очень. Пропустили два гола со стандартов, хотя и забили один. Потеря концентрации сказалась», – сказал Березуцкий.

    • ЦСКА занимает 6 место в турнирной таблице.
    • У команды 10 очков после 7 туров.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7719

      playsh 49 минут назад

      Вася,ты в одной ситуации с Карпиным,держись.Надо потерпеть.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +318

      За Московский ЦСКА 56 минут назад

      Алексей,привыкай. Главное ,пожалуйста, удержи ЦСКА в премьер лиге!!! Не дай случиться самому страшному!!!

      0
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      Рейтинг: +2591

      Derzkiy1 1 час назад

      ЦСКА стал обычным средняком…. Очень обидно сделать из топ Российского клуба Средняк… Такие клубы как Сочи и Динамо выглядят интереснее …..

      1
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      Рейтинг: +9960

      житель СПб 1 час назад

      Спокойная, объективная оценка. Но надо работать, тренер! Так ведь?!

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