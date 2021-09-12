Березуцкий – об игре с «Арсеналом»: «Тяжело быть довольным результатом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Это была игра после матчей сборных, а они всегда непростые. Тяжело быть довольным результатом.

Матч разбился на отрезки: где-то играли неплохо, где-то, мягко говоря, не очень. Пропустили два гола со стандартов, хотя и забили один. Потеря концентрации сказалась», – сказал Березуцкий.