Дворкович: «Мои друзья Леонченко и Плутник ведут «Локомотив» к серьезным результатам»

Бывший вице-премьер России и член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович высказался насчет перспектив московского клуба. Он верит в лучшее.

«Локомотив» по сравнению с другими командами в хорошей форме. Я очень рад, что мои друзья Владимир Леонченко и Александр Плутник ведут команду к более серьезным результатам. Посмотрим, как будет в Лиге Европы. Если мы хотим добиться результата там, то команда должна улучшить свои функциональные показатели.

Немножко есть опасения. Именно функциональная готовность игроков. Видно, что пока не удается играть полный матч на хорошем уровне. Надеюсь, что все удачно сложится», – сказал Дворкович.

Плутник и Леонченко пришли в клуб зимой.

«Локомотив» идет в РПЛ 2-м.

На следующей неделе команда сыграет в Лиге Европы против «Марселя».

Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»