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  • Дворкович: «Мои друзья Леонченко и Плутник ведут «Локомотив» к серьезным результатам»

Дворкович: «Мои друзья Леонченко и Плутник ведут «Локомотив» к серьезным результатам»

12 сентября 2021, 14:35
3

Бывший вице-премьер России и член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович высказался насчет перспектив московского клуба. Он верит в лучшее.

«Локомотив» по сравнению с другими командами в хорошей форме. Я очень рад, что мои друзья Владимир Леонченко и Александр Плутник ведут команду к более серьезным результатам. Посмотрим, как будет в Лиге Европы. Если мы хотим добиться результата там, то команда должна улучшить свои функциональные показатели.

Немножко есть опасения. Именно функциональная готовность игроков. Видно, что пока не удается играть полный матч на хорошем уровне. Надеюсь, что все удачно сложится», – сказал Дворкович.

  • Плутник и Леонченко пришли в клуб зимой.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.
  • На следующей неделе команда сыграет в Лиге Европы против «Марселя».

Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
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PAREVG.
1631446997
Скажи проще - еле ноги волочат. А контраст, мы увидим в игре с Марселем. когда лягушатники наших просто перебегают...
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Ганнибал Лектор
1631448019
Аркаша, ты в футболе разбираешься еще хуже, чем в политике. То ли дело - баблопильные окологосударственные конторы. Вот там тебе нет равных - про там и комментируй.
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Иван Петров 1986
1631470425
Твои друзья, как и ты сам, умеют только бабки пилить. Тебя еще помним по тем временам, когда ты электрички отменял. Вовремя тебя задвинули. Ну вот теперь тут вылез.
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