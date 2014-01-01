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    Дворкович: «Мои друзья Леонченко и Плутник ведут «Локомотив» к серьезным результатам»

    Бывший вице-премьер России и член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович высказался насчет перспектив московского клуба. Он верит в лучшее.

    «Локомотив» по сравнению с другими командами в хорошей форме. Я очень рад, что мои друзья Владимир Леонченко и Александр Плутник ведут команду к более серьезным результатам. Посмотрим, как будет в Лиге Европы. Если мы хотим добиться результата там, то команда должна улучшить свои функциональные показатели.

    Немножко есть опасения. Именно функциональная готовность игроков. Видно, что пока не удается играть полный матч на хорошем уровне. Надеюсь, что все удачно сложится», – сказал Дворкович.

    • Плутник и Леонченко пришли в клуб зимой.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.
    • На следующей неделе команда сыграет в Лиге Европы против «Марселя».

    Дворкович: «Специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4859

      Ганнибал Лектор 55 минут назад

      Аркаша, ты в футболе разбираешься еще хуже, чем в политике. То ли дело - баблопильные окологосударственные конторы. Вот там тебе нет равных - про там и комментируй.

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      Рейтинг: +3271

      PAREVG. 1 час назад

      Скажи проще - еле ноги волочат.
      А контраст, мы увидим в игре с Марселем. когда лягушатники наших просто перебегают...

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