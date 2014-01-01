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    Кьеллини: «Ювентус» теперь команда Дибалы»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, кто будет ключевым атакующим звеном после ухода в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Роль лидера возьмет Пауло Дибала.

    «Когда за команду играет Роналду, нельзя было не играть на него. Мы признательны Криштиану за сделанное в эти годы и теперь идем дальше.

    Теперь это команда Дибалы. Он ключевой футболист, это все понимают», – считает Кьеллини.

    • Роналду куплен летом «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов.
    • В Турине он провел 3 года.
    • В прошлом сезоне Серии А Дибала провел 20 матчей, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: Football Italia

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