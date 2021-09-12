Кьеллини: «Ювентус» теперь команда Дибалы»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, кто будет ключевым атакующим звеном после ухода в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Роль лидера возьмет Пауло Дибала.

«Когда за команду играет Роналду, нельзя было не играть на него. Мы признательны Криштиану за сделанное в эти годы и теперь идем дальше.

Теперь это команда Дибалы. Он ключевой футболист, это все понимают», – считает Кьеллини.